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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "katılım finans" paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'katılım finans' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finansın, finansal sistem içinde hak ettiği yere gelmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları bundan sonra da ifa edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finansın, finansal sistem içinde hak ettiği yere gelmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları bundan sonra da ifa edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından katılım finansa ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Katılım Finans Strateji Belgesi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Katılım finansın, finansal sistem içerisinde hak ettiği yere gelmesi için üzerimize düşen sorumlulukları bundan sonra da ifa etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Sefa Mutlu - Güncel

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