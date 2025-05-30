Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde kabul ettiği THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko basketbol takımıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde önce son şampiyon Panathinaikos'u, ardından final müsabakasında Monaco'yu mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko basketbol takımıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Takımımızın 2017 yılından sonra ikinci kez müzesine götürdüğü Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Kupası'nı, zorlu geçen bir sezonun sonunda erişilen çok önemli bir sportif başarı olarak görüyorum. Bu sonuçla birlikte hem erkekler hem kadınlar basketbolunda Avrupa'nın en büyük kupasını kazanarak müzesinde her iki kupayı da bulunduran tek spor kulübü Fenerbahçe oldu. Başta basketbolcularımız olmak üzere, bu tarihi başarıda emeği geçen Fenerbahçe yönetimini, hocamızı, teknik ekibimizi ve katkı veren herkesi canıgönülden kutluyorum. Sezonun ilk maçından itibaren tribünleri dolduran, takımına çok güçlü bir şekilde destek olan tüm Fenerbahçe taraftarına tebriklerimi iletiyorum."