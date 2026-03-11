Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Emekli İkramiyesi" Yanıtı: "Gerekeni Söyledik, Hayırlı Olsun"

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesine artışa ilişkin bir soruya,  "Gerekeni söyledik, hayırlı olsun" yanıtını verdi.

(TBMM) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesine artışa ilişkin bir soruya,  "Gerekeni söyledik, hayırlı olsun" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin  "Emekliler haklı olarak ikramiyede artış bekliyordu ama..." sözleri üzerine Erdoğan, "Gerekeni söyledik, hayırlı olsun" dedi.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin  İBB Davası'nın TRT'den canlı yayınlanmasına ilişkin üçüncü kez yaptığı çağrıya yönelik soruya ise yanıt vermedi.

Kaynak: ANKA
