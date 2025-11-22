Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve'nin düzenlendiği Johannesburg kentindeki temasları çerçevesinde Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.