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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atacağımız adımlarla yaklaşık 3 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimizi ilk olarak 5 milyar, akabinde 10 milyar dolara çıkarmayı temenni ediyoruz"

Kaynak: AA