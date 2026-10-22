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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atacağımız adımlarla yaklaşık 3 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimizi ilk olarak 5 milyar, akabinde 10 milyar dolara çıkarmayı temenni ediyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atacağımız adımlarla yaklaşık 3 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimizi ilk olarak 5 milyar, akabinde 10 milyar dolara çıkarmayı temenni ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atacağımız adımlarla yaklaşık 3 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimizi ilk olarak 5 milyar, akabinde 10 milyar dolara çıkarmayı temenni ediyoruz"

Kaynak: AA
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