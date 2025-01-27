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Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi. Erdoğan, "Artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlen Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vesayetin, hukuksuzluğun her türlüsüne şahit olduk ama hiçbir zaman demokrasiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan, tahrik edenlerden olmadık." dedi.

Erdoğan, "Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz." diye konuştu.

SANAL KUMARA BÜYÜK OPERASYON MU GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan bu belanın kökünü kazıyana kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTemel Temel:

sadece bahismi milli piyangoya bağlı şans oyunlarının sayısı 100 geçti yeni yeni kumarlar icat edildi. hızlı oyun çıkmış resmen kumar. buna bi çare bulun. devlet kumar oynatmaz. Milli piyangomuz vardı şimdi Milli kumarlarımız türedi.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Sanal kumar bahisin üzerine mi gidiyolarmış bundan daha komik bir beyan olamaz yahu özelleştirilen milli piyango denen bir kumarhane var oradaki basit görünen oyunlara yuzbinlerce lira basabiliyosun bir çevirmesi 300 lira olan oyunlar var bir çevirme 2 saniye sürüyor varın siz hesaplayın kaçan paray, sözde kazanırsan 1 milyon bedelli çevirmeli ıvır zıvır gibi görünen oyunlar var ve bunu devlet gözetiminde yapıyolar daha söylenecek söz var mı

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