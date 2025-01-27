Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlen Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vesayetin, hukuksuzluğun her türlüsüne şahit olduk ama hiçbir zaman demokrasiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan, tahrik edenlerden olmadık." dedi.

Erdoğan, "Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz." diye konuştu.

SANAL KUMARA BÜYÜK OPERASYON MU GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan bu belanın kökünü kazıyana kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin gençlerini zorla, kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." diye konuştu.