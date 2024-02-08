Erdoğan: Adıyaman'da 32 bin konutun inşası yıl sonuna kadar tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 şubat depremlerinin üzerinden geçen 1 yılın ardından TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarının Adıyaman etabında biten binaların depremzedelere kura yöntemiyle teslim edileceği törene katıldı. Erdoğan, "Halen inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini evlerine ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslim edilen deprem konutlarının anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti. İnşası süren yapılar hakkında da açıklama yaptı.

"TOPLAM 45 BİN 305 HAK SAHİBİ BELİRLENDİ"

"Adıyaman 6 Şubat 2023 depremlerinden en çok yara alan şehirlerimizden biridir. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu depremlerde Adıyamanımızda 8 bin 561 insanımız hayatını kaybetti. Depremde yıkılan 6 binin üzerindeki yıkılan binaya ilave olarak acil yıkılacak durumda 8 binin üzerinde ağır hasarlı olarak da 19 binin üzerinden bina var. Yapılan tespitler sonunda Adıyaman'da yaklaşık 39 bini konut, 3 bin 400'e yakın iş yeri ve 3 bine yakın ahır olmak üzere toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi.

İNŞASI SÜREN 32 BİN KONUTU YIL SONUNA KADAR TESLİM EDECEĞİZ"

Erdoğan, Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz. Konutlarımızın hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyorum. İnşallah içinde huzurla, güvenle, emin bir şekilde oturacağınız evlere kavuşuyorsunuz. Halen inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini evlerine ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. ifadelerini kullandı.