Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Coons'u kabul etti
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons'u Türkevi'nde kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons'u Türkevi'nde kabul etti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel