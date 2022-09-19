Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Coons'u kabul etti

Güncel Haberler

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons'u Türkevi'nde kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons'u Türkevi'nde kabul etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Recep Tayyip Erdoğan Türkevi Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title