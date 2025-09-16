Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yer aldı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
