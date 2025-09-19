Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ahilik geleneğinin günümüzdeki temsilcilerinin sanatkar ve esnaflar olduğunu belirterek, "Hırsın, tamahın, fırsatçılığın, bir an evvel köşeyi dönmenin dünyada veba gibi yayıldığı şu günlerde bu köklü geleneğimizin temsil ettiği ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz" mottosuyla gerçekleştirilen Türkiye Kooperatifler Buluşması 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna programın gerçekleştirilmesindeki emekleri için teşekkür eden Erdoğan, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın ülke, millet ve kooperatifçiler için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Türkiye'nin kalkınma çabalarına alın teri, sermayesi ve emeğiyle destek olan tüm girişimcilere ve kooperatiflere minnettar olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu ülkenin, bu milletin bir ferdi olarak esnaf ve sanatkar kardeşlerimle yol yürümekten her zaman gurur ve şeref duydum. Asırlardır Anadolu'yu ve Trakya'yı mamur eden, dahası ebedi vatanımız olan bu topraklarda dayanışmanın bir nevi kitabını yazan, ahilik geleneğimizin günümüzdeki temsilcileri sanatkar ve esnaf kardeşlerimizdir. Hırsın, tamahın, fırsatçılığın, bir an evvel köşeyi dönmenin dünyada veba gibi yayıldığı şu günlerde bu köklü geleneğimizin temsil ettiği ticaret ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz." diye konuştu.

"Kooperatifçilik kişinin emeğini kolektif güce dönüştüren adil bir sistemdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahilik kültürünün özünde yer alan dürüstlük, paylaşma, karşılıklı yardım ve güven ilkelerinin bugünün kooperatifçilik ruhunu şekillendirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Milletimizin yüzyılların içinden süzülüp gelen, imece kültürünün de ete kemiğe büründüğü modern yapıların başında kooperatifler geliyor. Kooperatifçilik birlikte üretme, birlikte yönetme, birlikte kazanma felsefesiyle kişinin emeğini kolektif güce dönüştüren adil bir sistemdir. Bu sistem özellikle dezavantajlı grupların ekonomik hayatına katılımını kolaylaştıran, yerel kalkınmayı destekleyen özgür bir işbirliği modelidir. Küçük üretici de girişimci kadın da genç çiftçi de kooperatif çatısı altında birdir, beraberdir, tek başına olduğundan çok daha güçlüdür."

(Sürecek)