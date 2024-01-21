Üye Girişi
Haberler

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyitgazi'de Buluştu

Güncelleme:
Abone Ol

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi'de ilçe sakinleriyle buluştu. Hatipoğlu, vatandaşlara hitap ederek Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekası için kurulduğunu ve hizmet vereceklerini vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi'de ilçe sakinleriyle buluştu.

Cumhur İttifakı'nın paydaşları ile Seyitgazi Spor Salonu'ndaki programa katılmak için ilçeyi ziyaret eden Hatipoğlu, davul ve zurna eşliğinde coşkulu bir şekilde karşılandı.

Alkışlar eşliğinde karşılanan Hatipoğlu, gösterilen ilgiye teşekkür ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda katılımcılara hitap eden Hatipoğlu, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekası ve ilelebet ayakta durması için kurulduğunu belirtti.

Vatandaşların desteğiyle bu ittifakı ileri taşıyacaklarını ve vatandaşa nasıl hizmet edileceğini herkese göstereceklerini vurgulayan Hatipoğlu, "Karşımızda tam tersimiz istikamette devam eden, hizmet vermeyen bir anlayış var. Seyitgazi'nin hala imar sorunu var. Biz, Cumhur İttifakı olarak, tüm sorunları çözeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, partili ilçe başkanları ile kadın kolları başkanları, MHP Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Seyitgazi Türkiye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Real Madrid - Almeria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Almeria maçı nereden izlenir? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı nereden izlenir? Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? How I Met Your Mother "Ted Mosby" evlendi mi? Josh Radnor kiminle evlendi? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı nereden izlenir? Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle! Gaddar 2. bölüm fragman İZLE! Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı izleme linki! Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 21 OCAK | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru! HAFTA SONU HAVA DURUMU 21 OCAK | Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title