Hamza Dağ, Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda ikinci olan Down Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Antalya'da 19-26 Mart tarihlerinde düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda dünya ikincisi olan Down Futsal Milli Takımı oyuncu ve antrenörleriyle bir araya geldi.

Dağ, Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile bir otelde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, özel sporcular ve antrenörleriyle görüştü, sporcuları tebrik etti.

Burada konuşan Dağ, çözülemeyen meselelerde bugüne kadar her zaman engellilerin yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyledi.

Engellilere özel hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Başkanımızın istediği tesisi yapacağız. Aynı zamanda Mola Evleri düşüncemiz var. Burada engelli anne baba, ister bir işi olduğunda evladını bize bırakacak ya da bir hafta biz onu tatile göndereceğiz. Bir hafta evladına biz bakacağız. İnşallah gündemimize alacağımız başka bir konu da anne baba vefat ettikten sonra engellinin bakımı, onunla ilgilenilmesi. Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir çalışma içerisinde ama biz de belediye olarak inşallah böyle bir tesis kazandırmak istiyoruz. Aslında her belediyenin de kendi içinde mutlaka bununla ilgili bir çalışma yapması gerekiyor. Özellikle bizim yarımada bölgemiz böyle bir tesis için çok müsait, uygun. Orada anne, baba 'ben vefat edersem evladıma ne olur' endişesini yaşamasın istiyoruz."

"Bu evlatlarımıza da gözümüzün çiçeği, kendi evladımız gibi bakacağız"

Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da özel sporcuları tebrik etti.

Engelli vatandaşlara, sivil toplum kuruluşlarına her zaman destek vereceklerini aktaran Çankırı, "Biz bu evlatlarımıza da gözümüzün çiçeği, kendi evladımız gibi bakacağız. Onların da bir soluk alması adına sosyal tesisler kuracağız. Sizler bize emanetsiniz. Kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

20 yıl önce evlere kapatılan, yok sayılan çocukların son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği destekle evlerinden çıkıp, Dünya ve Avrupa şampiyonu olduğunu vurgulayan Aydın, "Toplumun bir parçası olmaları büyük bir gurur. 33 ülkeden 1000 down sendromlu aileyi, idareciyi misafir ettik ve ayağımızın tozuyla buraya Dünya ikincisi olarak geldik." dedi.

Aydın, sadece engelli ailelerinin spor yapabileceği, konaklayabileceği bir tesis istediklerini sözlerine ekledi.

Down Futsal Milli Takımı kaptanı Birkan Dikici de 2 kez Avrupa şampiyonu olduktan sonra Dünya ikinciliğine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.