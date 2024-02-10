Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, saha ziyaretlerine devam ediyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında saha ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Edirne Selimiye 22 Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kooperatif üyelerinin talep ve sorunlarını dinleyen İba, ulaşım konusunda esnafı ve vatandaşları mutlu edecek projeler hazırladıklarını belirtti.

Fatih ve 1. Murat mahallelerinde de esnaf ziyaretinde bulunan İba, kente katkı sağlayacak çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Genç ve dinamik bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini aktaran İba, "Edirne'nin dinamizmi, hareketi ve hak ettiklerinin çok büyük olduğuna inanıyorum. Hem tarihin hem geleceğin şehri olan Edirne'mizi en güzel yarınlara hep birlikte, enerjimizle ve gönül birliğimizle taşıyacağız." ifadelerini kullandı.