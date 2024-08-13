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Çukurova'da Sulama Suyu Yetersizliği Riski

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Çukurova'da çiftçiler, eylül ayında 3. ürün ekimi yapılması halinde sulama suyunun bu alanlara verilememesi riskiyle karşı karşıya kaldı. DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan, iklim değişikliğine bağlı su kaynaklarındaki azalmaya dikkat çekti.

ADANA'da çiftçiler, eylül ayında 3'üncü ürün ekimi yapılması halinde sulama suyunun bu alanlara verilememesi riskiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye genelinde sadece su ve sulama yatırımlarına son 22 yılda 2,4 trilyon lira kaynak ayrılıp 10 binden fazla tesis hayata geçirildiğini açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) 6'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan, iklim değişikliğine bağlı su kaynaklarındaki azalmaya dikkat çekerek, "Bu olumsuz etkilerden en fazla etkilenen bölge, Çukurova Bölgesi olmuştur" dedi.

Çay ve fındık hariç tüm tarım ürünlerinin yetiştirildiği sulak ve verimli topraklara sahip olan Çukurova'da eylül ayında ekimi yapılacak olan üçüncü ürünlerde sulama suyu yetersizliği gündeme geldi. Muz üretiminin çoğu, yaş sebze ve meyve üretiminin önemli bir kısmın karşılandığı bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) 6'ncı Bölge Müdürlüğü Çatalan Barajı'nda toplamda 1,73 milyar metreküp ilave su depolayacak.

Türkiye'de kişi başına düşen kullanılabilir su potansiyelinin 1313 metreküp olduğunu ve bu durumun ülkenin su stresi altında olduğunu gösterdiğini kaydeden DSİ 6'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan, bu rakamın 1000 metreküpün altına düşmesi durumunun ise su fakiri bir ülke anlamı taşıdığını belirtti. Pehlivan, iklim değişikliğine bağlı oluşan bu soruna karşı son 22 yılda Türkiye geneli ve Çukurova özelinde yapılan yatırımlar ve alınan önlemleri anlattı. Türkiye genelinde sadece su ve sulama yatırımlarına son 22 yılda 2,4 trilyon lira kaynak ayrılıp 10 binden fazla tesis hayata geçirildiğini vurgulayan Pehlivan, buna rağmen su kaynaklarında iklim değişikliğine bağlı olarak azalma yaşandığını dile getirerek, "Bu sene yaşanan sıkıntıların temel sebebi; yağış miktarının bu yıl düşük kalması, hava sıcaklarının rekor seviyelerde olmasından dolayı yaşanan yüksek buharlaşma, bitki su ihtiyacının artmasıdır. Bu olumsuz etkilerden en fazla etkilenen bölge, Çukurova Bölgesi olmuştur. Çukurova'nın kalbi olan Adana'da, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzce inşa edilmiş olan Seyhan, Yedigöze ve Çatalan barajlarımızdan her yıl 1 milyon 760 bin dekar tarımsal arazi sulanmaktadır" diye konuştu.

ADANA'YA 42 MİLYAR TL YATIRIM

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2024 yılları arasında Adana'ya ise toplam 42 milyar TL yatırım yapıldığını anlatan Pehlivan, "Bu yatırımlar neticesinde 149 adet tesis hizmete alınmıştır. Bu tesislerin 11 adedi baraj, 1 adedi gölet ve 39 adedi sulama tesisidir. Hizmete alınan bu tesisler sayesinde Adanalı çiftçilerimiz için yıllık 10 milyar TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Seyhan sulamasının kapalı sisteme dönüştürülmesi amacıyla tüm aşamalar geçilerek proje yapımı çalışmalarına başlanmıştır. Seyhan Barajı'ndan Seyhan Ovası'na ilave su temini hedeflenmektedir. Bu projede ağustos ayı sonunda inşaat ihalesine çıkılması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

'SU SORUNU YAŞANMAYACAĞI ÖNGÖRÜLMEKTE'

Çatalan Barajı'ndan daha fazla ilave su alınabilmesi için de çalışmaların sürdüğünü ve 2025 yılı sulama sezonunda çitçinin hizmetine sunulacağını bildiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"1,73 milyar metreküp suyun 860 milyon metreküpü 2025 yılı sulama sezonunda çiftçilerimizin hizmetine sunulmuş olunacaktır. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla Seyhan Ovası'nda herhangi bir su sıkıntısının yaşanmayacağı öngörülmektedir. Aşağı Seyhan Ovası'ndaki meyve bahçeleri ve diğer ekili ürünlerin sulanması maksadıyla kanallara su verme işlemi planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 1,5 milyar metreküp su çiftçilerimiz tarafından kullanılmıştır. Ancak barajlardaki su miktarı sadece ekili ürünlere yetecek miktarda olup, eylül ayında 3'üncü ürün ekimi yapılması halinde sulama suyunun bu alanlara verilememesi riski bulunmaktadır. Bu konuyla alakalı çiftçilerimizi bilgilendirmek, suyun tasarruflu kullanılmasına dikkat çekmek ve ileride mağduriyet yaşanmasına engel olmak adına Sulama Birliği tarafından köy ve mahalle muhtarlıklarına resmi yazı yazılmıştır. Bu yazıyla depolama tesislerimizde bulunan tarımsal sulama suyunun azalmasına işaret edilmiştir. Aşağı Seyhan Ovası'nda suyun tasarruflu kullanılmasına özellikle vurgu yapılmıştır. Hedefimiz belirli bir plan ve teknik hesaplamalar çerçevesinde, kıymetli çiftçilerimizin mağdur olmamaları ve ürün kaybı yaşamamaları adına adil ve hakkaniyetli bir su yönetimini uygulamaktır."

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bekir Pehlivan Çukurova Ekonomi Eylül Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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