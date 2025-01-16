Üye Girişi
Haberler
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi

Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşine dolandırıcılık şoku
Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu

Son günlerin kabusu! Hastaneye yürüyerek gelip entübe oluyorlar

Çukurca Belediye Başkanı Demir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oylamada farklı kategorilerde en iyi fotoğrafları seçti ve gazetecilik emekçilerine teşekkür etti.

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Gruptan ayrı" fotoğrafını seçen Demir, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" ve "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı karesine oy verdi.

Demir, Anadolu Ajansı muhabirleri ile foto muhabirlerinin insanları doğru bilgilendirmek için dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında büyük emek sarf ettiğini belirterek, "Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği sorumluluğu yerine getirerek dünyadaki gelişmeleri fotoğraf kareleriyle bizlere sunan bütün Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
img

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı
img

"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan
img

Yabancı Var kararı sonrası istifalar peş peşe geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı

Serenay Sarıkaya aralarındaki para alışverişini böyle anlattı
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmen savunmalarını yaptı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmen kader duruşmasına çıktı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa

Yabancı Var kararı sonrası istifalar peş peşe geldi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.