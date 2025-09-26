Haberler

Çubuk'ta Yaban Meyveleri Pazarda

Ankara'nın Çubuk ilçesinde köy ve mahallelerde toplanan alıç ve kuşburnu, pazarlarda satışa sunulmaya başladı. Yerel esnaflar, yaban meyvelerine gösterilen ilginin arttığını belirtiyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde dağlardan toplanan alıç ve kuşburnu pazarlarda yerini almaya başladı.

Köy ve mahallelerde vatandaşlar tarafından toplanan yaban meyveleri ilçede kurulan pazarlardaki tezgahlarda satışa sunuldu.

Pazar esnaflarından Emine Aydos, kendi bahçelerinden topladığı alıç ve kuşburnu satışlarından memnun olduğunu belirtti.

Esnaflardan Yaşar Gürbüz de vatandaşların yaban meyvelerine oldukça ilgi gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
