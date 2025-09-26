Çubuk'ta Yaban Meyveleri Pazarda

Ankara'nın Çubuk ilçesinde dağlardan toplanan alıç ve kuşburnu pazarlarda yerini almaya başladı.

Köy ve mahallelerde vatandaşlar tarafından toplanan yaban meyveleri ilçede kurulan pazarlardaki tezgahlarda satışa sunuldu.

Pazar esnaflarından Emine Aydos, kendi bahçelerinden topladığı alıç ve kuşburnu satışlarından memnun olduğunu belirtti.

Esnaflardan Yaşar Gürbüz de vatandaşların yaban meyvelerine oldukça ilgi gösterdiğini kaydetti.