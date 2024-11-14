Çubuk'ta İstihdamı Artıracak Yeni İşyerleri İncelendi

Ankara'nın Çubuk ilçesi Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede inşaatı devam eden Çubuk Kuzey Yıldızı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında Kaymakam Bakır ve Başkan Demirbaş'ı, S.S. Çubuk Kuzey Yıldızı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Tuncay Sinan ve yönetimi karşıladı.

Ziyarette Sinan, inşaat süreci, yönetimi ve üyelerin faaliyet alanları hakkında heyete detaylı bilgiler sundu.

Küçük sanayi işletmelerinin önemine işaret eden Kaymakam Vehbi Bakır'da, bölgedeki fabrikaların küçük işletmelere vereceği destek ve işletmelerin de fabrikalara üretime sağlayacağı katkıyla bölgede çok daha hızlı gelişim yaşanabileceğini vurguladı.

İlçelerinde yapılacak 115 yeni işyerinin hem istihdama hem de ekonomiye büyük katkı sağlayacağını kaydeden Belediye Başkanı Demirbaş ise, belediye olarak her zaman istihdam yaratan işletmeleri desteklediklerini belirtti.

Sanayi sitesinin yaklaşık 89 bin metrekarelik alanda yapıldığını anlatan Demirbaş, "Yazır Sanayi Bölgemizde bir taraftan büyük ölçekli fabrikalar yapılıyor bir taraftan da küçük ölçekli işletmeler yapılıyor. İlçemizdeki sanayi sitesindeki küçük yatırımcıların tamamen kendi imkanlarıyla oluşturduğu bu yatırım kooperatif başkanımızın da belirttiği üzere 2026 yılının sonlarında tamamlanması planlanıyor. İlçemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Ziyaretten memnuniyet duyan Sinan ve yönetimi, Kaymakam Bakır ve Başkan Demirbaş'a ilgi ve destekleri için teşekkürlerini iletti.