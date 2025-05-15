Çubuk'ta Gençlik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yürüyüş Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında ellerinde Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz balonlar taşıyan grup, Atatürk Parkı'ndan Çubuk Şehir Stadı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte bisikletli öğrenciler de yer aldı.

Yürüyüşe Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe, vatandaşlar da yol kenarından ve balkonlardan destek verdi.

Çubuk Şehir Stadı'nda devam eden programda, halk oyunları ekipleri gösteri sundu, halat çekme yarışması yapıldı, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.