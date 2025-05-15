Çubuk'ta Esnaf Öğrencilere Ücretsiz Dondurma Dağıttı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir esnaf öğrencilere dondurma dağıttı.

Atatürk Caddesi'nde esnaf Yusuf Özen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla gün boyunca öğrencilere ücretsiz dondurma ikramında bulundu.

Yusuf Özen, eşi Elena Özen'in teklifi üzerine bu etkinliği yaptıklarını belirterek, "Öğrencileri sevindirmek tek gayemiz. Eşimle beraber böyle bir etkinlik yapmak istedik." dedi.

Öğrenciler de esnaf Özen'e teşekkür etti.