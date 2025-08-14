Çubuk'ta Angıt Gölü ve Rekreasyon Alanı Projesi İncelemesi

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçede yapımı süren Angıt Gölü ve Rekreasyon Alanı Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakır ve Demirbaş, Çubuk Çayı Vadisi'nde yer alan proje alanını ziyaret ederek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Bakır, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Angıt Gölü ilçemizin değerine değer katacak çok önemli bir proje. Her şeyin detaylıca düşünüldüğünü görüyorum ancak uygulama aşamasında da aynı hassasiyetin sürdürülmesi önemli. Bu tür projeler ilçemize sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda büyük katkı sağlar." dedi.

Belediye Başkanı Demirbaş da göl ve çevresinde yürütülen çalışmalarda önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.