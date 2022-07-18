Çubuk Ovası'nda hububat hasadı başladı

Ankara'nın Çubuk Ovası'nda 350 bin dekar ekili alanda hububat hasadı başladı.

Aşağı Çavundur Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, başakların olgunlaşma durumuna göre biçerdöverler tarlalara girdi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, hasat yapan çiftçileri ziyaret ederek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak'tan bilgi aldı, biçerdövere binerek ilk hasadı yaptı.

Hububatta bu yıl verimli bir dönemi yaşadıklarını belirten Keleş, çiftçilerin tarlalarını ekmesinden ve rekoltesi yüksek ürün almasının kendileri memnun ettiğini söyledi.

"Bu yıl inşallah Çubuk Ovası'nda rekoltemiz çok yüksek. Yaklaşık 350 bin dekarlık ekilebilir arazimizin hepsinde de verim çok iyi. Özellikle dünya genelinde Ukrayna-Rus Savaşı ile birlikte yaşanan gıda sıkıntısı döneminde çiftçilerimizin böyle güzel ekimler yapması bizi memnun ediyor." ifadelerini kullanan Keleş, ülkede bu yıl bereketli bir yıl beklediklerini aktardı.

Demirbaş da çiftçinin bir yıllık emeğinin karşılığını alma dönemi olan hasadın başladığını dile getirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürün alacağını ve bunun çiftçiyi memnun ettiğini ifade eden Demirbaş, "Belediye olarak ilçede her açıdan tarıma destek oluyoruz. İlçede sadece hububat değil, turşuluk sebze ve özellikle meyve olarak vişne üretimi de yapılıyor. Tarımsal anlamda ürün çeşidi bol bir ilçeyiz. Çiftçilerimize tohum, fide ve fidan desteğine kadar birçok alanda destek oluyoruz. İnşallah yeni dönemde bu desteklerimiz artarak devam edecek." dedi.

Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle de açıklanan fiyatlarının çiftçiyi rahatlattığını belirterek, verilen desteklerin de çiftçiler için oldukça faydalı olduğunu kaydetti.