Çubuk kelle paça çorbası coğrafi işaret tescili bekliyor

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, ilçede geleneksel olarak hazırlanan kelle paça çorbasıyla ilgili coğrafi işaret tescil sürecinin devam ettiğini belirtti.

Kılıç, AA muhabirine, ilçede coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Bu ürünlerden birinin de ilçede geleneksel olarak hazırlanan kelle paça çorbası olduğunu ifade eden Kılıç, tescille çorbanın tanınırlığını daha da artıracaklarını belirtti.

Kelle paça çorbası ustası Durmuş Hayta da ilçenin vazgeçilmez lezzetlerinden olan çorbayla ilgili tescil sürecinin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Ustalardan Gazi Karakuş, bu lezzeti tatmak için ilçe dışından gelen çok sayıda müşterilerinin olduğunu belirtti.

Besin değeri yüksek olan çorbanın çok fazla talep gördüğünü anlatan Cafer Can Şen, tescilin hem ilçeye hem de esnafa katkı sağlayacağını ifade etti.

Müşterilerden Kamil Topal ise Çankırı'dan bu çorbayı içmek için sık sık Çubuk'a geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
