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Çubuk Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Çubuk Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Sünlü ve Taşpınar mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde hibe destekleri ve üretim çeşitliliği hakkında bilgiler verildi.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Sünlü ve Taşpınar mahallerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde Bakır ve Demirbaş'ı Sünlü Mahallesi muhtarı Hikmet Yücel ve Taşpınar Mahallesi muhtarı Burhan Şan ve mahalle sakinleri karşıladı.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla yapılan toplantıların ardından fabrika ziyareti de gerçekleştiren Bakır ve Demirbaş, çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Bakır, "Mahalle sakinlerine üretim çeşitliliği ve hibe destekleri hakkında bilgiler verilirken, talepleriyle ilgili de notlarımızı alıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar için istişarelerde bulunuyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Demirbaş da üretimin, bir ülkenin ekonomisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

İlçede yatırım yapan herkese destek vermeye çalıştıklarını belirte Demirbaş, "Ziyaret ettiğimiz iki fabrika da sektörde hızlı büyüyen ve ilçemizde istihdama katkı veren önemli kuruluşlardan. İlçemizde buna benzer fabrikaların artması için belediye olarak her türlü desteği vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Açık öğretim ortaokul ve lise kayıt dönemi başladı

Beypazarı Milli Eğitim Müdürlüğü, açık öğretim ortaokul ve lise 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yeni kayıt işlemlerinin başladığını bildirdi.

Yeni kayıt işlemleri, e-okul sisteminde 2024-2025 yılında aktif kaydı bulunan öğrenciler için 29 Ocak'tan 5 Şubat'a, diğer öğrenciler için ise 7 Ocak'tan 23 Ocak'a mesai bitimine kadar yaptırılabilecek.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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