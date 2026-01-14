Haberler

Çubuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Ramazan Durut seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çubuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulunda Ramazan Durut başkan seçildi. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçenin altyapı ve ekonomik gelişimi hakkında bilgi vererek, esnafla istişarenin önemine vurgu yaptı.

Çubuk Esnaf ve Sanatkarlar Odasının genel kurulunda başkanlığa Ramazan Durut seçildi.

Tebessüm Düğün ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda Ramazan Durut, Celalettin Rumi Türkoğlu ve Salih Koçak başkanlık için yarıştı.

Genel kurula katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı konuşmada ilçenin her geçen gün büyüyüp geliştiğini belirterek, "Sırf muhalefet olsun diye ilçeye hiçbir şey yapılmıyormuş gibi bir algı oluşturmanın Çubuk'a faydası yok." dedi.

Metro hattının son durağının Çubuk olacağını vurgulayan Demirbaş, zamanla ilçenin birçok noktasına ulaşımın sağlanacağını ifade etti. Çubuk'un yatırım açısından Ankara'nın önemli bölgelerinden biri olduğuna dikkati çeken Demirbaş, ilçenin "Kuzey'in parlayan yıldızı" olma hedefiyle ilerlediğini dile getirdi.

Demirbaş, "Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın olağan genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu göreve talip olan üç değerli esnafımıza da çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. İlçemizde esnafımızla sürekli istişare halindeyiz. Gençlerimizin ticaretin içinde yer alması, kendi ekonomik düzenlerini kurmaları son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda Ramazan Durut 350 oy alarak başkan seçildi. Celalettin Rumi Türkoğlu 303 oy alırken, Salih Koçak ise 103 oyda kaldı.

Ramazan Durut, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümü için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Trump Biden'ın taklidini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Yapay zeka sanılan video gerçek çıktı! İzleyenler utandı, o utanmadı
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta sanatçıdan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip