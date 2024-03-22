Üye Girişi
Haberler

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Sporcusu Ahmet Ünal Altın Madalya Kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na katılan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü sporcularından Ahmet Ünal, altın madalya kazanarak ilçenin gururu oldu.

Dünya Down Sendromlu Sporcular Federasyonu (SUDS) tarafından düzenlenen 33 ülkeden 488 sporcu ile antrenör, idareci ve refakatçinin katıldığı down sendromluları olimpiyatı Antalya'da düzenleniyor.

Antalya Spor Salonu'ndaki turnuvaya katılan özel milli sporcu Ahmet Ünal, 73 kiloda altın madalya elde etti.

Antrenör Ahmet Koçyiğit, sporcularının elde ettiği başarı ile sadece ilçelerinin değil Ankara ve Türkiye'nin de gururu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sporcumuz turnuvada sırasıyla İtalya, Polonya, Portekiz, Türkiye ve Arjantin'den rakiplerinin tamamını hiç puan vermeden yendi. Geçtiğimiz yıl elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun ardından böyle bir başarı alması bizleri son dere mutlu etti. İnşallah bundan sonra hedefimiz dünya şampiyonluğu."

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da Ahmet Ünal'ı tebrik ederek, "İlçemizi sporcu şehri yapma konusundaki adımlarımızın ne kadar doğu bir karar olduğunu Ahmet kardeşimizin elde ettiği başarıyla bir kez daha görmüş olduk. Kurduğumuz kulüpte 25 farklı branşta 1600 lisanslı sporcumuz bulunuyor. Yeni dönemde bu sayıyı artırmak ve daha fazla gencimizi spora teşvik etmek için çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Çubuk Belediyesi Ahmet Ünal Antalya Dünya Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 56. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 20 Mart Yalı Çapkını 63. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 22 Mart Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 22 Mart Ateş Kuşları 48. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 22Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 23 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Emin Taşkan kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Esenyurt Belediye Başkan adayı Emin Taşkan kaç yaşında, nereli? Yerel Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? YSK sandık görevlisi ücretlerini açıkladı! Kabine Toplantısı ne zaman? Mart ayında Kabine hangi gün toplanacak? Gündem maddeleri neler? Sahra tozu Türkiye'ye ne zaman gelecek, tehlikeli mi? Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yoğun toz taşınımı olacak mı? Bugün (22 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Emekli maaş promosyonları ne zaman verilecek? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank)
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title