Haberler

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan Festival Eleştirilerine Yanıt

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan Festival Eleştirilerine Yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 17'nci Uluslararası Turşu ve Kültür Festivali'ne yönelik eleştirileri yanıtlayarak, festivalin ekonomik ve kültürel önemine vurgu yaptı. Ayrıca, festivalin herkese açık olduğunu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın davet edilmemesi ile ilgili tartışmalara değindi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında 17'nci Uluslararası Turşu ve Kültür Festivali'ne yönelik eleştiriler hakkında açıklama yaptı.

Demirbaş, yazılı açıklamasında, kentte 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Turşu ve Kültür Festivali'nin coşkuyla devam ettiğini belirterek, festivalin simgesi olan salatalık heykeli üzerinden bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın kuruluşlarının eleştiri yapmasına tepki gösterdi.

Kentin tescilli lezzeti ve yüzlerce ailenin ekmek kapısı olan turşuyu küçümseyen haberlerin kötü niyetli olduğunu savunan Demirbaş, festivalin başarısına gölge düşürülmek istenildiğini iddia etti.

Kentte üretilen salatalık turşusunun Çubuk için hem ekonomik hem de kültürel bir değer olduğunu belirten Demirbaş, "Biz salatalığımızdan utanmıyoruz. Hamdolsun, insanlar buradan ekmeğini kazanıyor. Çubuk'un tescilli bir değeri var ve bu bizim gururumuz. Burada yüzlerce aile, üretici bu işten geçimini sağlıyor. Kimse bu değeri küçümseyerek festivalin coşkusunu gölgeleyemez." ifadelerini kullandı.

Festivale Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın davet edilmediği iddialarının tartışma yarattığını anımsatan Demirbaş, festivalin herkese açık olduğunu, Yavaş'ın 6 yıldır ilçeye gelmediğini ileri sürdü.

Demirbaş, kentin en önemli ihtiyaçlarından birinin ulaşım olduğuna değinerek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilçeye yönelik hiçbir yatırım yapmadığını iddia etti.

Tek beklentilerinin kente hizmet edilmesinin olduğunu vurgulayan Demirbaş, kente hizmet yapana, şehre değer katana kapılarının sonuna kadar açık olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla ilgili söylenen yalana ateş püskürdü

Muhtarlarla ilgili söylenen yalana ateş püskürdü: Asla mümkün değil
Alaattin Köseler için yeniden tutuklama kararı! Evinden alındı

Alaattin Köseler'in özgürlüğü 2 gün sürdü! Evinden alındı
Özgür Özel: Kayyum atanırsa 6 gün durur

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na: Sadece 6 gün durursun
Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu

Yeni yönetim kurulu listesi belli oldu! İşte ekibindeki o isimler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim

Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.