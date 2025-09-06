Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan Festival Eleştirilerine Yanıt

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında 17'nci Uluslararası Turşu ve Kültür Festivali'ne yönelik eleştiriler hakkında açıklama yaptı.

Demirbaş, yazılı açıklamasında, kentte 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Turşu ve Kültür Festivali'nin coşkuyla devam ettiğini belirterek, festivalin simgesi olan salatalık heykeli üzerinden bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın kuruluşlarının eleştiri yapmasına tepki gösterdi.

Kentin tescilli lezzeti ve yüzlerce ailenin ekmek kapısı olan turşuyu küçümseyen haberlerin kötü niyetli olduğunu savunan Demirbaş, festivalin başarısına gölge düşürülmek istenildiğini iddia etti.

Kentte üretilen salatalık turşusunun Çubuk için hem ekonomik hem de kültürel bir değer olduğunu belirten Demirbaş, "Biz salatalığımızdan utanmıyoruz. Hamdolsun, insanlar buradan ekmeğini kazanıyor. Çubuk'un tescilli bir değeri var ve bu bizim gururumuz. Burada yüzlerce aile, üretici bu işten geçimini sağlıyor. Kimse bu değeri küçümseyerek festivalin coşkusunu gölgeleyemez." ifadelerini kullandı.

Festivale Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın davet edilmediği iddialarının tartışma yarattığını anımsatan Demirbaş, festivalin herkese açık olduğunu, Yavaş'ın 6 yıldır ilçeye gelmediğini ileri sürdü.

Demirbaş, kentin en önemli ihtiyaçlarından birinin ulaşım olduğuna değinerek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilçeye yönelik hiçbir yatırım yapmadığını iddia etti.

Tek beklentilerinin kente hizmet edilmesinin olduğunu vurgulayan Demirbaş, kente hizmet yapana, şehre değer katana kapılarının sonuna kadar açık olduğunu sözlerine ekledi.