Çubuk'a 500 Milyon Avroluk İlaç Üretim Tesisi Kurulacak

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Türk Kızılay'ın yerli plazmadan kritik ilaçların üretimini yapacağı 500 milyon avroluk tesisin ilçelerine kuracağını söyledi.

Demirbaş, Çubuk Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen mayıs ayı meclis toplantısında, Türkiye genelinde önem arz eden projelerden biri olan, 200 bin metrekarelik alan üzerinde planlanan ve yaklaşık 500 milyon avro değerindeki bir yatırımın Çubuk'a yapılacağını söyledi.

Melikşah Mahallesi'ndeki yaklaşık 200 dönümlük alanın tahsisinin Türk Kızılayına yapıldığını anlatan Demirbaş, "Geçtiğimiz hafta Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ı da ziyaret ettik. Sağ olsun genel başkanımız bizleri projeyle ilgili bilgilendirdi. Alan büyüklüğü ve bütçesi ve yapım amacı bakımından Türkiye'nin önemli yatırımlarından biri olacak. İnşaat ruhsat süreci belediyemiz tarafından tamamlanmak üzere." dedi.

Demirbaş, toplantıda ayrıca ulaşım ve temizlik araçlarının yenilenmesi için 30 milyon liralık kredi başvurularının sonuçlandığını ve bakanlıktan onay yazısının geldiğini belirterek, "Alacağımız krediyle iki otobüs, üç iş makinesi, bir kamyon taşıyıcı ve üç kamyonet alınması planlanıyoruz." dedi.

Angıt Gölü'ne ilişkin ihalenin tamamlandığını ve inşaat çalışmalarının başladığını aktaran Demirbaş, "Proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 20 milyon liralık kredi desteği sağlandı." diye konuştu.

Demirbaş, bisiklet yolu ve dış cephe projelerinin büyük bir kısmının kendi öz kaynaklarıyla yapıldığını belirterek, "Bisiklet yolu ve dış cephe giydirme projesinin toplam maliyeti 9 milyon 326 bin lira, bunun 3 milyon lirası hibe, diğer kalan 6 milyon 326 bin lirası ise kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesine ilçe için yapılması gerekenleri ve projeleri birkaç kez ilettiklerini aktaran Demirbaş, altı yıl boyunca bir gelişme olmaması nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Toplantı, gündem maddelerinin oylanarak kabul edilmesiyle sona erdi.