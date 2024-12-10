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Çorumlu İş İnsanları Platformu Antalya'da Ekonomik İşbirliğini Değerlendirdi

Çorumlu İş İnsanları Platformu Antalya'da Ekonomik İşbirliğini Değerlendirdi
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Antalya'da bir araya gelen Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla ekonomik işbirliğini değerlendirdi. Etkinlikte platformun misyonu ve çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, ekonomik işbirliğini değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Platform Başkanı Halil Güvenbaş, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, platformun misyonu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Platformda 15 iş dalında 60'a yakın katılımcının yer aldığını belirten Güvenbaş, kent ve ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla her ay geleneksel toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bu tür etkinliklerin işbirliğini artırdığını ifade eden Güvenbaş, her toplantıda farklı konukları ağırlayarak, fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Platform Başkan Yardımcısı Fikret Uslu da platformdaki iş insanlarının 100 bin kişiye istihdam sağladığını kaydetti.

İş insanlarının bu ayki konukları CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın oldu.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Güncel
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