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Çorum Kargı'da Asırlık Panayır'da atletizmde derece alan öğrenciler madalya aldı

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Çorum Kargı'da Asırlık Kargı Panayırı kapsamında düzenlenen atletizm yarışlarında dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri verildi. Törende ödülleri Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli ile diğer yetkililer takdim etti.

Çorum'un Kargı ilçesinde, Asırlık Kargı Panayırı kapsamında düzenlenen atletizm yarışlarında dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri verildi.

Kargı Belediyesince yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda öğrenciler dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışmaların ardından düzenlenen törende öğrencilere madalya ve ödülleri, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Belediye Başkan Yardımcısı Saim Küçüksemerci, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Çiftlik, Orman İşletme Müdürü Ali Kabaoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Karakuş, Kargı Güreş Koordinatörü Kazım Karabıyık ve Belediye Yazı İşleri Müdürü Fatih Tuncer tarafından verildi.

Yarışmalarda yıldız erkekler kategorisinde Buğra Dinç birinci, Mustafa Alaçam ikinci, Şükrücan Karabaş üçüncü oldu. Dördüncülüğü ise Mustafa Yasin ve Kaan Kuzu paylaştı.

Yıldız kızlarda Melike Öztürk birinci, Ecrin Kaş ikinci, Hatice Damla Sözen üçüncü, Eslem Korkut dördüncü oldu.

Genç kızlar kategorisinde Demet Tarhan birinciliği, Semanur Kabaoğlu ikinciliği, Sudenur Güneş üçüncülüğü, Yaren Özdemir ise dördüncülüğü elde etti.

Genç erkeklerde ise Yasin Gök birinci, Eren Kaya ikinci, Asde Güler üçüncü, Kater Ali Kılıçoğlu dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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