Çorum haberleri! Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile iş arkadaşı yaralandı

Çorum haberi... Çorum'da bir kişi, eski karısı ile iş arkadaşını silahla yaraladı.

Çorum'da bir kişi, eski karısı ile iş arkadaşını silahla yaraladı.

Fabrikada işçi olarak çalışan S.G. (41), sabaha karşı, kendisini Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine bırakan iş arkadaşı S.A'nın (63) aracından indiği sırada eski kocası T.T'nin silahlı saldırısına uğradı.

S.G, yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı, aracıyla hareket halindeyken koluna isabet eden kurşunla yaralanan S.A. ise otomobiliyle bir evin bahçe duvarına çarptı. T.T. ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği, S.A'nın ise acil servisteki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan T.T'yi yakaladı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.