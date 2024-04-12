Çorum'da zincirleme trafik kazası: 13 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Burhan K. (23) idaresindeki 06 CZF 081 plakalı otomobil, Berkan A. (21) yönetimindeki 06 BZ 2501 plakalı otomobil, Mehmet Faruk Y'nin (36) kullandığı 66 ACC 690 plakalı otomobil ve Ali Ö. idaresindeki 71 AAF 284 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Akpınar köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 13 kişi yaralandı.