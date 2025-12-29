Çorum'da tarım ve hayvancılık sektörleri değerlendirildi

Çorum'da "Tarım ve Hayvancılık Sektörü 2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Performans Hedefleri Vizyon Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, bitkisel ve hayvansal üretim planlaması, su verimliliği ve destekleme projeleri hakkında sunumlar yapıldı.

Vali Çalgan, toplantıda yaptığı konuşmada, Çorum'un bereketli toprakları ve çalışkan üreticileri sayesinde tarım ve hayvancılık için önemli bir kent olduğunu vurguladı.

Çorum'da 2026'da sulanabilir tarım arazilerinin artırılması, modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması, ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ile dijitalleşme ve iklim dostu üretim modellerinin hayata geçirilmesini öncelikli konular olarak belirlediklerine dikkati çeken Çalgan, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık riskine karşı suyun verimli kullanımı artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bu nedenle damla sulama ve modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması, su kaynaklarının korunması ve çiftçilerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu projeleri sektörün tüm paydaşlarıyla ortak akıl ve iş birliği içinde hayata geçireceğiz. Çiftçilerimizin emeğini daha değerli hale getirmek, gençlerimizi tarım ve hayvancılığa yönlendirmek ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamak en önemli önceliklerimizdir. İnanıyorum ki bu vizyon toplantısında ortaya konan fikirler ve hedefler doğrultusunda atacağımız adımlar, üreticilerimizin alın terini daha kıymetli hale getirecek ve Çorum'un kalkınmasına güçlü katkılar sağlayacaktır."

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, İl Genel Meclisi Başkanı Fatih Temur ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak da katıldı.