Çorum'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Satan Marketler Kapatıldı

Çorum'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Satan Marketler Kapatıldı
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Çorum'da son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir zincir markete ait 3 şubeye 1 gün kapatma cezası uygulandı. Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Çorum'da son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen aynı zincir markete ait 3 şubeye 1 gün kapatma cezası uygulandı.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı için cezai işlem uygulanan zincir market şubelerine yönelik tekrar denetim çalışması başlattı.

Aynı zincir markete ait Ata Caddesi'ndeki 2 şube ile Bağcılar 59. Sokak'taki şubede ikinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün satıldığını belirleyen ekipler, Belediye Encümeni kararıyla birer günlük kapatma cezası uyguladı.

Zabıta ekipleri, kapatma kararının tebliğ edilmesinin ardından market şubelerine giderek kapıları mühürledi. Ayrıca marketlere, "Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı bilgilendirme afişi asıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla marketlere yönelik denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirten Göyhan, şunları kaydetti:

"Kasa ve reyon fiyat farkı ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildiğinde öncelikle cezai işlem uyguluyoruz. Aynı marketin ihlallere devam etmesi durumunda ise Belediye Encümeni kararıyla kapatma cezası veriyoruz. Bugün de aynı tespitten dolayı ikinci kez işlem yaptığımız market şubesini 1 gün süreyle kapattık. Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynanmasına ve tüketicinin zarara uğratılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda herkesin içi rahat olsun, denetimlerimiz kararlılıkla sürecektir. Vatandaşlarımızdan, marketlerden alışveriş yaparken mutlaka ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini rica ediyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit etmeleri halinde Alo 153 Zabıta Hattı'na ya da 0501 100 19 19 numaralı Çorum Belediyesi WhatsApp şikayet hattımıza bildirimde bulunmalarını istiyoruz."

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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