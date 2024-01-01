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Çorum'da Polis Ekipleri Alkollü Araç Kullanımını Engelledi

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Çorum'un Dodurga ilçesinde polis ekipleri, yılbaşı nedeniyle alkollü araç kullanımını engellemek amacıyla denetim yaptı. Dodurga Caddesi'nde yapılan denetimde sürücülere alkol muayenesi yapıldı ve alkollüyken direksiyon başına geçilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde polis ekipleri sürücülerin alkollü araç kullanmasını engellemek amacıyla denetim yaptı.

Dodurga Emniyet Amirliği ekipleri, yılbaşı nedeniyle ilçenin farklı noktalarında şok denetim yaptı.

Dodurga Caddesi'nde yapılan denetimde ekipler, durdurdukları araçların sürücülerine alkol muayenesi yaptı.

Kimlik ve ehliyet sorgulamalarının da yapıldığı denetimlerde sürücüler, alkollüyken direksiyon başına geçmemeleri gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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