Çorum'da otomobille cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Çorum'da otomobille cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Seyfettin K. İdaresindeki 61 ADE 557 plakalı cip ile Cemil F'nin kullandığı 19 ABN 548 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler Caddesi ile Mahmutevler 27. Sokak kesişiminde çarpıştı.
Kazada, sürücülerle otomobilde bulunan Zeynep F, Enes F, Sultan Ç. ve Toprak Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.