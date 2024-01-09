Çorum'da Otomobil Çarpması: Bir Kişi Yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrasında sürücü gözaltına alındı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
A.T. yönetimindeki 19 SN 002 plakalı otomobil, Şekerpınar Mahallesi İsmetpaşa Ortaokulu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine götürüldü.
Sürücü gözaltına alındı.