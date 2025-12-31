Haberler

Çorum'da spor ve eğitim destek paketleri okullara ulaştırılıyor

Çorum'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan spor ve eğitim destek paketleri okullara dağıtılmaya başlandı. Paketlerde çeşitli spor ekipmanlarının yanı sıra temizlik ve kırtasiye malzemeleri de yer alıyor.

Çorum'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda sporun yaygınlaştırılması ve öğrencilerin spora teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan spor ve eğitim destek paketlerinin dağıtımı başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, futbol, voleybol, basketbol ve hentbol topları, badminton raketi ve topları, floor curling setleri, voleybol filesi, masa tenisi ekipmanları, akıl ve zeka oyunları, satranç takımları ile çeşitli yardımcı spor malzemeleri, temizlik ve kırtasiye malzemeleri yer alan destek paketleri okullara ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, bazı okulları ziyaret ederek paketleri teslim etti.

Gönderilen malzemelerle öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, eğitim ortamlarının daha sağlıklı ve donanımlı hale getirilmesi hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
