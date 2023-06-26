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Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ö. idaresindeki FP 526 plakalı otomobil ile Fevzi D. yönetimindeki 19 TT 323 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Yusuf Ö. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan İrem Ö. yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı İrem Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ö. idaresindeki FP 526 plakalı otomobil ile Fevzi D. yönetimindeki 19 TT 323 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Yusuf Ö. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan İrem Ö. yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı İrem Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Güncel

Çorum Güncel Haberler

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