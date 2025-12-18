Haberler

Çorum'da YurtLig Geleneksel Türk Okçuluğu Erkek Müsabakaları tamamlandı

Çorum'da YurtLig Geleneksel Türk Okçuluğu Erkek Müsabakaları tamamlandı
Güncelleme:
Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen YurtLig Geleneksel Türk Okçuluğu Erkek Müsabakaları sona erdi. KYK Alaca Yurt öğrencisi Akif Çelebi Çatal birinci oldu ve yurt müdürünü ziyaret etti.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen YurtLig Geleneksel Türk Okçuluğu Erkek Müsabakaları tamamlandı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar Kompleksinde düzenlenen turnuvada, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Alaca Yurdu öğrencisi Akif Çelebi Çatal birinci oldu.

Çatal, KYK Alaca Yurt Müdürü Hasan Hüseyin Sivri'yi ziyaret etti.

Sivri, ziyarette, turnuvada elde ettiği başarıdan ötürü Çatal'ı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
