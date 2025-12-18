Çorum'da YurtLig Geleneksel Türk Okçuluğu Erkek Müsabakaları tamamlandı

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen YurtLig Geleneksel Türk Okçuluğu Erkek Müsabakaları tamamlandı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar Kompleksinde düzenlenen turnuvada, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Alaca Yurdu öğrencisi Akif Çelebi Çatal birinci oldu.

Çatal, KYK Alaca Yurt Müdürü Hasan Hüseyin Sivri'yi ziyaret etti.

Sivri, ziyarette, turnuvada elde ettiği başarıdan ötürü Çatal'ı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.