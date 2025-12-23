Haberler

Çorum'da "Ar-Ge ve Teknoloji Paneli" yapıldı

Çorum Teknokent'te düzenlenen 'Ar-Ge ve Teknoloji Paneli'nde kamu, sanayi ve girişimcilik ekosistemi bir araya geldi. Çorum Teknokent Genel Müdürü Mustafa Reşit Haboğlu, bölgenin Ar-Ge potansiyelini ve Teknokent'e olan ilginin arttığını vurguladı.

Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) Teknokent binasında düzenlenen panelde kamu, sanayi ve girişimcilik ekosistemi bir araya geldi.

Çorum Teknokent Genel Müdürü Mustafa Reşit Haboğlu, panelin açılışında yaptığı konuşmada, 2025'te Çorum Teknokent bünyesine 17 yeni firma katıldığını, Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) çatısı altında yürütülen çalışmalar sonucunda 190 milyon liralık ciroya ulaşıldığını ifade etti.

Çorum Teknokent'te faaliyet gösteren toplam firma sayısının 46'ya ulaştığını belirten Haboğlu, doluluk oranının yüzde 100'e yakın seviyede olduğunu vurguladı.

Firma başvurularında kimsenin geri çevrilmediğini, sunulan Ar-Ge projesinin bağımsız hakemlerce olumlu değerlendirilmesi sonrasında firmalara yer tahsisine devam edildiğini ifade eden Haboğlu, "Bu veriler, Teknokent'e olan yoğun ilgiyi ve bölgenin Ar-Ge potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından panele geçildi.

Panelde yazılım, sağlık teknolojileri, makine imalatı, kimya, tarım ve eğitim teknolojileri gibi birçok alanda faaliyet gösteren firmalar, Ar-Ge projelerini ve yenilikçi çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Açıklamada, panelin firma temsilcileri, akademisyenler ve iş dünyası arasında bilgi paylaşımı ve yeni iş birlikleri açısından önemli bir platform oluşturduğuna dikkat çekilerek, "Panel, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine önemli katkı sağlayacaktır. Benzer etkinlikler önümüzdeki dönemde de devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Panele, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum OSB Müdürü Özgür Yalçın ve KOSGEB Müdürü Halit Sıddık Tonkuş da katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Şeker - Güncel
