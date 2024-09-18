Çorum Belediyesi Üretmeye Devam Ediyor, İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı

Çorum Belediyesince atıl arazide 3 yıldır üretilen buğday ve ayçiçeğinden elde edilen ayçiçeği yağı ve un, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Konaklı köyü yakınlarındaki su terfi istasyonunun bulunduğu alandaki 80 dekarlık arazinin ekilmesi için 3 yıl önce talimat verdi.

İlk yıl ekilen ayçiçeğinden 4 ton ayçiçeği yağı, ikinci yıl ekilen buğdaydan ise 15 ton un elde eden Çorum Belediyesi, bu gıdaları belediyeye kayıtlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Bu yıl da ayçiçeği eken Çorum Belediyesi, elde edilecek yağı yine ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.

Biçerdöver vasıtasıyla tarladan kaldırılan tonlarca ayçiçeği, Çorum Belediyesince belirlenecek tesislerde işlenerek ayçiçeği yağına dönüştürülecek.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, boş araziyi ekerek hem çevreye örnek olmayı hem de ihtiyaç sahipleri için katma değer üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Belediyenin tarlasından ihtiyaç sahiplerinin sofrasına uzanan bir sistem kurduklarını belirten Aşgın, 2 yıl başarıyla uygulanan sistemle bu yıl da pek çok aileye gıda ulaştırılacağından emin olduğunu dile getirdi.

"Belediye olarak buradan kar beklettiğimiz yok"

Çorum'da ekilmemiş bir karış toprak kalmaması için bir kamu kurumu olarak harekete geçtiklerini vurgulayan Aşgın, şöyle devam etti:

"Çünkü tarım çok önemli ve stratejik öneme sahip. Bu anlamda su terfi istasyonumuzun içerisinde bulunan, 30 yılı aşkın süredir ekim dikim yapılmayan 80 dönüm alanda 3 yıldır, 'Belediyenin tarlasından ihtiyaç sahibinin sofrasına' sloganı ve anlayışıyla hareket ederek ekim yapıyoruz. 2022 yılında yine ayçiçeği ekmiştik ve o yıl elde edilen hasadı 4 bin kilogram yağa dönüştürerek belediyemizde kayıtlı ihtiyaç sahiplerine uygun şekilde evlerine götürmek suretiyle dağıtmıştık. Geçtiğimiz yıl aynı arazimizde bu kez buğday ektik ve çıkan üründen 15 ton buğday unu elde ettik. Onar kilogramlık unlarımızla yine ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştık."

Bu yıl ekilen ayçiçeğinin veriminin gayet iyi olduğuna işaret eden Aşgın, "Verimimiz hamdolsun, kuraklığa, iklimsel sorunlara rağmen gayet verimli. 60 dönüm alanda hasadı yapılıyor. Rabb'im bereketini versin. Halil İbrahim bereketi versin." dedi.

Belediye olarak tarımsal üretim kar beklentileri bulunmadığının altını çizen Aşgın, "Belediye olarak buradan kar beklettiğimiz yok. Önemli olan örnek olmak, fakir sofrasında azık olmak, AŞ olmak. Gayretimiz bundan sonra da devam edecek. İnşallah seneye tekrar buğday ekelim, bu yıl bu ürünümüzden elde ettiğimiz ayçiçeği yağlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtalım. İnşallah seneye de buğdayımızdan unumuzu yapalım ve yine ihtiyaç sahiplerine dağıtalım." ifadelerini kullandı.