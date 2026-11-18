Çorum Alaca'da başı spor aletine sıkışan kız çocuğu itfaiye tarafından kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çorum'un Alaca ilçesinde Çınarlı Park'ta oyun oynayan kız çocuğunun başı spor aletine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
ÇORUM'un Alaca ilçesinde, parkta oyun oynadığı sırada, spor aletine başı sıkışan kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Alaca ilçesi Denizhan Mahallesi'ndeki Çınarlı Park'ta meydana geldi. Parkta oyun oynayan kız çocuğunun başı, alandaki spor aletinin arasına sıkıştı. Kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden kurtulamayan çocuk için çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri adrese sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla, kafası sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk kurtarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı