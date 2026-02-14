Haberler

Tekirdağ'da Çorlu Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı

Tekirdağ'da Çorlu Kapaklı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılışta, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nın çalışmaları vurgulandı. Vali Recep Soytürk, bilim ve teknoloji üretmenin önemine değinerek yerli ve milli teknoloji hamlelerine ışık tuttu.

Tekirdağ'da Çorlu Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı yapıldı.

Çorlu Kapaklı Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nın çalışmalarının yer aldığı video izletildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, konuşmasında, atölyenin kente ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

Siyasi ve ekonomik bağımsızlığın en önemli koşullarından birinin bilim ve teknoloji üretmek olduğunu belirten Soytürk, "Dünyada en güçlü ülkeler, kendi teknolojisini üreten, bilim ve teknolojide dışa bağımlı olmayan ülkelerdir. Bu gerçeklerden hareketle devletimiz bilim ve teknoloji geliştirmeye yönelik politikaları hayata geçirmiştir." dedi.

Soytürk, yerli ve milli teknoloji hamleleriyle Türkiye'nin birçok teknolojik ürünü üretmeye başladığını dile getirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da bugün 132. Deneyap atölyesini açtıklarını söyledi.

Deneyap atölyelerinin bugünden itibaren eğitim faaliyetlerine başlayacağını belirten Hıdır, şunları kaydetti:

"Deneyap atölyeleri teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten gençler yetiştirmek amacıyla kuruldu. Geleceğin teknoloji yıldızlarını ortaokul ve lise yıllarından itibaren yetiştirmek için atölyeleri faaliyete geçirdik. Bu heyecanı 81 ile yaydık. Kırgızistan, Azerbaycan, Kıbrıs ve Karabağ'da da atölyelerimiz faaliyetlerini sürdürüyor."

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim de programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Soytürk ve katılımcılar, Çorlu Gençlik Merkezi'ndeki Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışını yaptı.

Programa Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, aileler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
500

