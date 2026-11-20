(ANTALYA) - Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda ( Cop31 ) Fransa, Panama, Belçika, Fildişi Sahili, Finlandiya, Yunanistan, Solomon Adaları ve İsveç, zirvenin sonuç bildirgesi taslağında fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik açık bir ifadeye yer verilmemesine tepki gösterdi. Panama Çevre Bakanı Juan Carlos Navarro, "Fosil yakıtlardan söz bile etmeyen bir COP'u ya da sonuç belgesini kabul edemeyiz. Buna kesinlikle razı olmayacağız" dedi.

Cop31'in son gününde sekiz ülkenin ortak deklarasyonu kapsamında düzenlenen basın toplantısında dün yayımlanan karar taslağına yönelik eleştiriler dile getirildi. Toplantıya katılan ülkelerin temsilcileri, iklim müzakerelerinin bilimsel veriler temelinde yürütülmesi, fosil yakıtlardan uzaklaşma taahhüdünün korunması ve iklim finansmanında sorumluluğun adil biçimde paylaşılması çağrısında bulundu.

NAVARRO: KİRLETEN BEDELİNİ ÖDEMELİ

Panama Çevre Bakanı Juan Carlos Navarro, üzerinde uzlaştıkları altı temel talebi açıklayarak, COP31'in başarılı bir sonuçla tamamlanabilmesi için bu ilkelerin nihai karar metnine yansıtılması gerektiğini söyledi.

Navarro, şöyle konuştu:

"Bir araya geldik çünkü COP'un hala kurtarılabileceğine inanıyoruz. Bunun için nihai bildirgemizde dünyaya hangi yöne gitmemiz gerektiğini gösterecek altı temel konuya odaklanmalıyız: Birincisi, bilim her şeyin temeli olmalı. Yaptığımız her şey bilime dayanmalı. İkincisi, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik açık bir geçiş sürecine ihtiyacımız var. Fosil yakıtlardan söz bile etmeyen bir COP'u ya da sonuç belgesini kabul edemeyiz. Buna kesinlikle razı olmayacağız. Gerçeği söylemeli ve açık konuşmalıyız. İklim değişikliğiyle mücadele edeceksek fosil yakıtlardan düzenli bir şekilde uzaklaşmalıyız. Üçüncü ve bizim için çok önemli olan konu, iklim finansmanına adil katkıların en büyük sorumluluğu taşıyanlardan gelmesi gerektiğidir. Kirleten bedelini öder. Aslında bu kadar basit. Soruna neden oluyorsanız çözümüne de yardımcı olmalısınız. En fazla karbondioksit salımı yapanlardan biriyseniz, en büyük petrol üreticilerinden veya tüketicilerinden biriyseniz bu sorunun çözümüne katkıda bulunmalısınız. Dördüncüsü, temiz elektrifikasyonu hızla hayata geçirmeliyiz. Yenilenebilir enerjiye dayalı temiz elektrifikasyona yönelik derhal harekete geçilmesi gerekiyor. Beşincisi, metan emisyonlarının azaltılmasını hızlandırmalıyız. Metan, en kolay sonuç alabileceğimiz alan. Metan emisyonlarını ortadan kaldırma, azaltma ve kontrol altına alma konusunda başarılı olursak benzer girişimlerin çoğundan çok daha fazla ilerleme kaydetmiş oluruz. Bu nedenle kolay sonuç alınabilecek alanlara öncelik verilmelidir.

Son olarak, üç COP arasında daha güçlü koordinasyon çağrısında bulunuyoruz. Biyolojik çeşitlilik kaybından söz etmeden iklim değişikliğini konuşamayız. Çölleşmeyi, çevresel restorasyonu, okyanuslarımızı ve plastikleri ele almadan iklimi konuşamayız. Özellikle iklim değişikliği, çölleşme ve biyolojik çeşitlilik kaybını kapsayan üç Rio sözleşmesini birlikte değerlendirmeliyiz. Bütüncül bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. İşte bu yüzden buradayız. Nihai resmi karar metninin veya bildirgenin üzerinde uzlaştığımız bu altı asgari ilkeyi içermesini sağlamak için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

ADA ÜLKELERİNDEN ÇAĞRI: BİZİM İÇİN HAYATTA KALMA MESELESİ

Pasifik ada ülkeleri temsilcisi de iklim müzakerelerinin küçük ada devletleri açısından varoluşsal önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Pasifik'teki küçük ada devletleri için bu her zaman bir hayatta kalma meselesi oldu. Her COP'a iklim hedeflerinin daha ileri taşınacağı umuduyla geliyoruz. Ancak mevcut karar taslağında bunu göremiyoruz. Müzakere salonlarının dışında giderek daha fazla ülkenin geçiş yol haritalarına bağlılık gösterdiğini görüyoruz. Fakat bunu burada da görmemiz gerekiyor. Çünkü biz küçük devletleriz ve sahip olduğumuz tek kalkan uluslararası hukuk. Davamızı savunmak için elimizdeki tek araç bu çok taraflı sistem. UNFCCC sürecinin de bu ülkelerin ortaya koyduğu kararlılığı yansıtması gerekiyor."

Kaynak: ANKA