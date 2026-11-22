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Haber: Batuhan DÜKEL

(ANTALYA) - COP31 Başkanı Murat Kurum, konferansın üçüncü çerçeve karar taslağına ilişkin, "Kimse istediği her şeyi almadı. Ancak herkes bu metinde kendini bulabilir. Uzlaşının manası da budur... İnşallah bu salondan çıkan karar, dünyaya çok taraflılığın hala sonuç üretebildiğini gösterecektir" dedi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), 20 Kasım'da tamamlanması planlanan müzakereler 22 Kasım'da da devam etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Genel Kurul'un açılışında, aynı gün yayımlanan üçüncü çerçeve karar taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müzakerecileri, bilim insanlarını ve gençleri aynı hedef etrafında buluşturduklarını belirten Kurum, "Gece gündüz çalıştık. Birbirimizi dinledik. Farklı görüşler arasında köprü kurduk. Son ana kadar uzlaşının imkanlarını aradık, arıyoruz. Geldiğimiz noktada tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz" diye konuştu.

"BU METİN SİZLERİN EMEĞİYLE, SİZİN SESİNİZLE ŞEKİLLENDİ"

Delegelerin önündeki üçüncü çerçeve karar taslağına işaret eden Kurum, elektrifikasyon, 1,5 derece hedefi, uyum finansmanı ve okyanusların metinde ele alınan başlıklar arasında olduğunu belirtti.

Metnin delegelerin katkılarıyla hazırlandığını vurgulayan Kurum, "Bu metin sizlerin, delegelerimizin, buradaki dostlarımızın emeğiyle, sizin sesinizle şekillendi. Elektrifikasyondan bir buçuk dereceye, uyum finansmanından okyanuslara kadar her başlık ele alındı" ifadelerini kullandı.

Uzlaşmanın önemine işaret eden Kurum, "Kimse istediği her şeyi almadı. Ancak herkes bu metinde kendini bulabilir. Uzlaşının manası da budur. İnşallah bu salondan çıkan karar dünyaya çok taraflılığın hala sonuç üretebildiğini gösterecektir" diye konuştu.

MÜZAKERE HEYETLERİNE VE KONFERANS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Kurum, iki hafta boyunca çalışan delegelere ve ülke temsilcilerine teşekkür etti. Konferansın Türkiye'de düzenlenmesine verdikleri destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a da teşekkür eden Kurum, hazırlık sürecinde görev yapan çalışma arkadaşlarının katkılarına değindi.

Avustralya ekibine ve COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen'a teşekkürlerini ileten Kurum, Birleşmiş Milletler Sekretaryası, COP29 ve COP30 başkanlıkları, bakanlar, müzakere heyetleri ve gözlemcilerin süreçteki çalışmalarını da vurguladı.

"SALONDA METNE KARŞI ÇIKAN TARAFLAR VAR"

Ülkelerin tek tek taleplerini alan Murat Kurum, sundukları metni dayatmadıklarını belirterek, "Salonda bu metne karşı çıkan taraflar var, bu metinde anlaşma olmadığını görüyoruz" dedi.

MARSHALL ADALARI: "BU METNE ONAY VERMEK İHANET OLUR"

Salonda söz talebi olup olmadığını soran Bakan Kurum, söz isteyen Pakistan temsilcisine söz verdi. Ardından söz alan Marshall Adaları adına konuşan delege, bu metne karşı olduklarını belirterek, "Bu metne onay vermek, Marshall Adaları halkına ihanet olur" dedi.

Genel Kurul, ülkelerin taleplerinin dinlenmesiyle devam ediyor.

Kaynak: ANKA