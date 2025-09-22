ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 2025-2026 Yılı Akademik Açılışı törenle gerçekleştirildi.

Üniversitenin Dardanos Yerleşkesi'nde yer alan fakültenin akademik yıl açılışı Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erenoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Dardanos Yerleşkesinin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim alanı olarak kapılarını bugün itibarıyla eğitim ve öğretime açtığını ifade etti.

Dardanos Yerleşkesindeki tesisin yapımının yaklaşık 3 yıl sürdüğünü aktaran Erenoğlu, "Gerçekten zor aşamalardan geçti. Eski ve yeni Gençlik ve Spor Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yatırımın başta öğrencilerimize, personelimize, üniversitemize ve kente kazandırılması çok kıymetli. Resmi rakamlara göre Türkiye'nin en büyük kapalı ve açık alanına sahip spor bilimleri fakültesi oldu. Bizim bu noktadan sonra başta hocalarımız ve tabii ki kıymetli lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizle birlikte bu tesisin sonuna kadar hakkını vermeniz gerekiyor. Çünkü Çanakkale'de bu potansiyel ciddi anlamda var." diye konuştu.

Çanakkale'nin, doğa potansiyeliyle kara ve su sporlarının yapılması gereken bir kent olduğunu ifade eden Erenoğlu, "Bizler bundan sonra Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, ÇOMÜ Spor Kulübü ve Spor Birliği Koordinatörlüğü ile eşgüdümlü olarak her branşta, gerek takım sporları, gerekse bireysel sporlar yönünden sizleri destekleyeceğiz. Maddi ve manevi imkanlarımızı, devletimizin olanaklarını, özel sektörün sponsorluk desteğini sizlere getireceğiz ki bu tesisin hakkını verelim." dedi.

Rektör Erenoğlu, konuşmasının ardından fakültede öğrencilere "Sporun Toplumdaki Yeri ve Önemi" başlıklı açılış dersini verdi.

Açılışa, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.