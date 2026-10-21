Coğrafi işaretli ürünler Paris'te tanıtıldı, AB tescilli ürün sayısı 46'ya ulaştı

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Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, uluslararası gıda fuarı "SIAL Paris 2026"da Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerini ziyaretçilerle buluşturduklarını belirterek, "Yerel Kalkınma Hamlesi doğrultusunda yöresel değerlerimizin markalaşmasını, ticarileşmesini ve dünya pazarlarında daha güçlü yer edinmesini hedefliyoruz." dedi.

Dünyanın önde gelen gıda fuarlarından olan ve Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen SIAL Paris 2026'da, TÜRKPATENT tanıtım alanında Türkiye'nin tescilli coğrafi işaretleri ziyaretçilerle buluşturuldu.

Tanıtım alanında Avrupa Birliği'nden (AB) tescilli Aydın inciri, Aydın memecik zeytinyağı, Giresun tombul fındığı, Edremit zeytinyağı, Antep fıstık ezmesi, Malatya kayısısı, Osmaniye yer fıstığı ile ülkenin öne çıkan ürünlerinden Çankırı kaya tuzu ve Çatalca ormanlı pirincinin tanıtımı ve tadımı yapıldı.

Ziyaretçilere ürünlerle ilgili bilgilendirme materyalleri ve üretici katalogları sunuldu, QR kodlar aracılığıyla ürünlere ilişkin ayrıntılı bilgi edinme imkanı sağlandı.

"54 ürünün AB'de tescil süreçleri devam ediyor"

Başkan Durak, AA muhabirine, Paris'te 17-21 Ekim'de düzenlenen "SIAL Paris 2026"ya Türkiye'nin TÜRKPATENT ve İstanbul Ticaret Odası işbirliğiyle katıldığını söyledi.

Coğrafi işaretli ürünlerin dünya pazarlarındaki görünürlüğünü artırmaya devam edeceklerini belirten Durak, yerel üreticiler için yeni ticari fırsatlar oluşturmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Durak, Türkiye'nin AB tescilli coğrafi işaretli ürün sayısının 46'ya ulaştığı bilgisini vererek, 8'i ilan aşamasında olmak üzere 54 ürünün tescil süreçlerinin devam ettiğini dile getirdi.

AB tescillerinde son yıllarda önemli bir ivme yakalandığına dikkati çeken Durak, "Yürüttüğümüz uluslararası coğrafi işaret seferberliği kapsamında 2023'te 10, 2024'te 11 ürünümüz AB'den tescil aldı. 2025'te ise 15 ürünümüzün AB'de tescillenmesiyle yıllık tescil rekoruna ulaştık. Daha fazla coğrafi işaretimizi AB'de koruma altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Durak, Anadolu'nun zengin ürün çeşitliliği, köklü üretim gelenekleri ve kendine özgü yöresel değerleriyle coğrafi işaretler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, Türkiye'de tescilli 1906 coğrafi işaretin bulunmasının bu zenginliğin somut göstergelerinden biri olduğunu anlattı.

Coğrafi işaretli ürünlerin yerel kalkınmaya katkısına değinen Durak, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın öncülüğünde yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi doğrultusunda, yöresel değerlerimizi korumanın ötesine geçerek markalaşmalarını, ticarileşmelerini ve uluslararası pazarlarda daha güçlü yer edinmelerini hedefliyoruz. SIAL Paris 2026'da coğrafi işaretli ürünlerimizi uluslararası ziyaretçilerle buluşturarak Anadolu'nun özgün lezzetlerini ve üretim kültürünü tanıtma fırsatı bulduk."

Kaynak: AA