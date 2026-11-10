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Coğrafi işaret sahiplerine Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de denetim eğitimi verildi

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Coğrafi işaret sahiplerine Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de denetim eğitimi verildi
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Trakya Kalkınma Ajansı ile Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğinde, coğrafi işaret tescil sahiplerine yönelik başvuru ve denetim eğitimi Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de verildi. Eğitimle coğrafi işaretli ürünlerin marka değerinin artırılması hedefleniyor.

Trakya Kalkınma Ajansı ile Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğinde, coğrafi işaret tescil sahiplerine yönelik başvuru ve denetim süreçleri eğitimi düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, eğitim programı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de gerçekleştirildi.

Üç ilde düzenlenen eğitimlerde katılımcılara, coğrafi işaret başvuru süreçleri ve tescil sonrasında uygulanması gereken denetim mekanizmaları hakkında uzmanlar tarafından bilgi verildi.

Eğitimlerle coğrafi işaret tescil sahiplerinin başvuru ve denetim süreçlerindeki bilgi ve yetkinliklerinin artırılması, ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Çalışmalarla Trakya'nın coğrafi işaretli ürünlerinin marka değerinin artırılması, pazarda daha güçlü konuma gelmesi ve bölge ekonomisine katkısının geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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