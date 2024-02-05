Çocuklarına depremin yıl dönümünü unutturmak için kayak merkezi akın ettiler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Vatandaşlar ise stresleri azaltmak için Yedikuyular Kayak Merkezine akın etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden 11 ilde yüzbinlerce insan etkilenmişti. Depremin yıl dönümünde vatandaşlar streslerini azaltmak için Kahramanmaraş'ta bulunan Yedikuyular Kayak Merkezine gelerek eğlendi. Kayak merkezine gelen vatandaşlar kar topu oynayıp müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Dron ile çekilen görüntülerde, vatandaşların kayak merkezine yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Çocukları eğlendirmeye getirdiklerini söyleyen Mesut Göçker, "6 Şubat depreminin psikolojik sorunlarını atsınlar diye buraya getirdik. Yarın okul da açılacağı için gezelim dedik. Çocukları eğlendirmeye getirdik. Artçılar devam ettiği için çocuklar evlerde durmak istemiyorlar. Konteynerleri tercih ediyorlar. Çocuklar stres atsınlar eğlesinler diye geldik" dedi.

Fatih Köşken, "Yarıyıl tatiliydi. Asrın felaketi bir deprem yaşadık. Bunun yıl dönümü de geliyor. Çocuklara depremi unutturmak, yarıyılda eğlence olsun diye buraya getirdik" şeklinde konuştu.

Meryem Kahraman ise, "Üniversite öğrencisiyim. Hataylıyım. Benim de kayıplarım var. Kafa dağıtmaya, biraz da eğlenmeye geldik. Kardeşim ve kuzenlerimle birlikte Kahramanmaraş geldik. Stres ve üzüntümüzü atmak istedik. Geçmeyecek ama bir duygu değişimi olmasını istedik" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ