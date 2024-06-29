'ÇOCUĞUMU GÖREMEYECEĞİM DİYE KORKTUM'

Eşi Hatice Çelik'i öldürüp, bacanağı Murat Akdöker'i de ağır yaralayan uzman çavuş Gökhan Çelik'in ilk ifadesinde eşi ile 2 hafta önce tartıştıklarını, eşinin uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanmak istediğini söyleyerek Adana'ya ailesinin yanına geldiğini anlattı. Cinayet şüphelisi Çelik, "2 yaşında çocuğumuz var. Boşanırsak bir daha göremeyeceğim diye korktum. Konuşmak ve çocuğumu görmek için Adana'ya geldim. Eşimle son kez konuşmak için bir araya geldik. Araç içinde panik halindeydim. Anlaşamıyorduk. Çocuğumu da göremedim. Bu yüzden boşanmak istemediğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce olay yaşandı" dedi.

Öte yandan seken kurşunlarla yaralanan İsmail Hakkı Ağca (71) ile Can Alagöz'ün (57) tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

EŞİYLE SPOR YAPARKEN GÖRÜNTÜLERİ ÜZDÜ

Gökhan Çelik'in ağır yaraladığı spor hocası bacanağı Murat Akdöker ile eşi Gözde Akdöker'in sosyal medyada spor yaparken daha önce yayınladıkları görüntüleri izleyen birçok kişi ise Akdöker için şifa dileklerinde bulundu.